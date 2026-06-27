Manchmal muss man alte Zöpfe abschneiden, auch wenn diese noch schmücken. So entschieden Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Hamm nach 20 Jahren Generalversammlung im Tagungshotel Hohe Grete in Pracht neue Räume auszutesten.
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Über 20 Jahre fand die Generalversammlung der Volksbank Hamm im Bibel- und Erholungsheim Hohe Grete in Pracht statt. Doch dieses Jahr wollten Vorstand und Aufsichtsrat neue Wege gehen und hatten die Versammlung der Mitglieder ins Kulturhaus nach Hamm verlegt.