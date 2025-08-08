Nachdem die Zweigstelle der Volksbank Hamm gleich zweimal von Geldautomatensprengungen betroffen war, fürchtete man in dem kleinen Ort die Schließung. Doch die Volksbank Hamm tat das Gegenteil: Sie investierte 400.000 Euro und eröffnete jetzt wieder.

Schön ist sie geworden, die Zweigstelle der Volksbank Hamm in Eichelhardt. Hell, freundlich, modern. Das die beiden Vorstände Thomas Kölzer und Sven Gewehr an diesem Donnerstag im August hier stehen, um mit den Eichelhardtern Wiedereröffnung zu feiern, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn in Zeiten, in denen viele Banken Personal abbauen und höchstens noch Automaten auf den kleinen Dörfern haben, wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn die Bank diese zweite Sprengung mit hohem Schaden im vergangenen Jahr genutzt hätte, um die Filiale zu schließen.

Doch das Gegenteil ist der Fall. 400.000 Euro hat die Volksbank Hamm investiert, um vor Ort bleiben und den Kunden weiter den gewohnten Service anbieten zu können. „Die zweite Explosion letzten Sommer hat uns geschockt“, gibt Thomas Kölzer unumwunden vor den Gästen zu. Auch Eichelhardts Ortsbürgermeister Rainer Zeuner, der mit Vertretern des Gemeinderates zur Wiedereröffnung gekommen war, hat den 30. Juli 2024 noch sehr präsent vor Augen: „Ich bin von zwei gewaltigen Explosionen aufgewacht“, erinnert er sich. Seine erste Überlegung sei gewesen, ob bei der ortsansässigen Firma Schumacher etwas passiert sei. Die Erschütterung durch die erste Explosion sei „gigantisch“ gewesen, so Zeuner, und sei mit der ersten Sprengung im Jahr 2020 nicht zu vergleichen gewesen.

i So sah die Bank 2023 nach der Sprengung des Automaten aus. Thomas Kölzer

Damals hatten Unbekannte versucht, durch eine Sprengung an das Geld im Automaten zu kommen, aber dabei „nur“ das Foyer und den Geldautomaten beschädigt. Der Schaden sei mit 40.000 Euro nur etwa ein Zehntel von dem Schaden, der 2024 verursacht worden war, so Kölzer.

Zeuner erinnert sich weiter, dass er aufgestanden sei, um nachzusehen, was da vor sich ging. Tatsächlich konnte er den Fluchtwagen mit laufendem Motor vor der Bank stehen sehen, im Inneren seien die Langfinger noch zugange gewesen und hätten das Geld eingeräumt. Er habe aus sicherer Entfernung mit der Taschenlampe geblinkt, der Fluchtwagenfahrer habe daraufhin gehupt und die Bande sei geflohen, noch bevor die Polizei eintraf.

i Auch im Innenbereich hatte die zweite Sprengung große Schäden verursacht. Thomas Kölzer

„Mein erster Gedanke war – das war es jetzt mit der Volksbank in Eichelhardt“, gibt Zeuner zu. Umso mehr habe es ihn gefreut, dass die Volksbank Hamm sich dafür entschied, die Zweigstelle wieder aufzubauen. „Ich hoffe, dass diese Zweigstelle noch lange bleibt, auch mit Personal, gerade für die älteren Bürger“, so der Ortsbürgermeister.

Ein gutes Jahr hat es gedauert, bis man nun die Eröffnung feiern konnte. Es sei zudem noch einmal in die Sicherheitstechnik investiert worden. Bereits nach der ersten Sprengung hatte die Bank auf Farbsystem und Zeitverschluss gesetzt, doch nun habe man noch einmal draufgelegt, um die Zweigstelle mit modernster Technik schützen zu können. Die Bank öffnet zu den gleichen Zeiten und auch mit dem gleichen Personal, freut sich Thomas Kölzer, der hofft, dass die Diebesbanden nun um die kleine Filiale einen großen Bogen machen.