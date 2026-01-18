„Wir schaffen das!“ 2.0 Vizekanzler Klingbeil „predigt“ in Daaden Zuversicht Daniel-D. Pirker 18.01.2026, 15:30 Uhr

i (Wahl-)kämpferisch und reflektierend zugleich präsentierte sich Vizekanzler Lars Klingbeil beim Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbandes in Daaden. Daniel-D. Pirker

Kurz zuvor verhandelte er noch in den USA – und schon war der Vizekanzler in Daaden zu Gast. Statt polarisierender Parolen ließ Lars Klingbeil einen bekannten Merkel-Spruch aufleben – ohne zu verschweigen, dass sich die Zeiten geändert haben.

„Wir schaffen das!“ – eine bessere Überschrift hätte es nicht geben können für die Rede, die Lars Klingbeil im mit 250 Besuchern voll besetzten Bürgerhaus Daaden hält. Doch leider, das muss der politische Stargast auf dem Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbands Altenkirchen dann doch einräumen: Das Copyright auf diesen Spruch ist vergeben.







