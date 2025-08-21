In Wissen-Köttingen liegen die Kita Villa Kunterbunt und der Eichenwald „Auf dem Steimel“ nahe beieinander. Naheliegend ist daher auch eine Idee, das einstige, sehr beliebte Waldfest betreffend.

Das Waldfest des MGV Köttingerhöhe war viele Jahre lang ein herausragendes Ereignis im Wissener Terminkalender. Letztmalig im Jahre 2019 durchgeführt, fiel es zum einen der Corona-Pandemie, zum anderen der schwindenden Sängerschaft des MGV „Zufriedenheit“ zum Opfer. Doch eine Renaissance naht.

„Schade“ haben sicherlich viele Wissener und Menschen aus der Umgebung nach dem Aus des beliebten Waldfestes gedacht und insgeheim vielleicht schon mit dieser Ära abgeschlossen. Jetzt jedoch hat sich der Förderverein der Kita Villa Kunterbunt zum Ziel gesetzt, den Steimeler Wald am Sonntag, 31. August, unter der Überschrift “Waldfest Revival„ in einen bunten Hotspot für Jung und Alt zu verwandeln.

Geplante Anschaffung eines großen Spielgerätes

„Im Hintergrund geht es darum, die Anschaffung einer großen Bewegungsbaustelle zu unterstützen, die die Kita alleine nicht stemmen kann“, bringt Fördervereinsvorsitzende Antonia Fehling eines der Ziele auf den Punkt. Bei besagter Vorrichtung (Wert: etwa 24.000 Euro) handelt es sich um eine große Balkenkonstruktion für Schaukeln und Schwingen, ergänzt durch verschiedene Geräte, gewissermaßen also ein Bewegungseldorado für die Kleinen und Kleinsten. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Antonia Fehling, und die stellvertretende Leiterin der Kita, Fiona Wagner, ergänzt: „Das ist auch eine große Entlastung für die Erzieherinnen, weil die Kinder viel mehr Angebote nutzen können als bisher.“

Indes steht derzeit (noch) eine kleine Version des Spielgerätes in der Turnhalle. „Diese ist aber in die Jahre gekommen und es gibt auch keine Ersatzteile mehr. Außerdem bietet sie nur einen Bruchteil der Möglichkeiten von modernen Anlagen“, illustriert Kita-Leiterin Nicole Noreikat den Wunsch der Modernisierung und ergänzt, dass die spielerischen Möglichkeiten (natürlich unter Aufsicht) sehr vielseitig seien.

Förderverein bringt sich auf vielfältige Weise ein

Überhaupt legen die Verantwortlichen von Kita und Förderverein den Fokus auf Spiel und Spaß, aber auch auf die gezielte Förderung von Entwicklungen. So wurden und werden beispielsweise Gewaltpräventionswochen (einmal jährlich durchgeführt von Antiaggressionstrainer Heiko Brüning aus Birken-Honigsessen) ebenso unterstützt wie etwa Aktionen von Anika Schlosser vom Wissener Studio Tanztraum Balé oder die musikalische Früherziehung, bei der Simone Bröhl von der Kreismusikschule Altenkirchen mit den Kindern klatscht, trommelt, singt und tanzt. Dieses alles gibt es nicht zum Nulltarif, aber die insgesamt 80 Mitglieder des Fördervereins schaffen es immer wieder, die notwendigen finanziellen Mittel teils durch Mitgliedsbeiträge, vor allem aber auch durch viele Aktionen wie Waffelbacken, Würstchen- und Glühweinstand an St. Martin oder Kita-Sommerfeste zu generieren.

„Viele Unternehmen haben auch schon gespendet, dafür sind wir sehr dankbar“, richtet Antonia Fehling den Blick auf das Projekt und das kommende „Revival-Waldfest“, welches seit April mithilfe der Netzwerkerin Rebecca Bruchertseifer intensiv geplant wird. Hier gibt es dann auch die Möglichkeit der zweckgebundenen Spende, sprich: Es können auch einzelne Spielteile für die neue Einrichtung durch Sponsoren finanziert werden. „Auf Wunsch werden wir gerne die Namen der Spender veröffentlichen, eine Spendenquittung gibt es auch“, sagt Antonia Fehling.

„Das ist eine Investition in die Zukunft.“

Antonia Fehling, Vorsitzende des Fördervereins, zum beabsichtigten Kauf einer sogenannten Bewegungsbaustelle.

Gemeinsam mit Nicole Noreikat und Fiona Wagner freut sie sich auf einen tollen Sonntag am 31. August. Das tun auch die Kleinen und Kleinsten, insbesondere diejenigen, die gemeinsam mit Simone Bröhl mit einigen Liedern den bunten Reigen um 11 Uhr eröffnen werden. Musikalisch wird außerdem die Jugendkapelle der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen mit an Bord sein. Ebenso werden Gruppen des Tanzstudios Balé für optischen Genuss sorgen. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, und zahlreiche Angebote wie Kinderschminken, Rollenrutsche, Glücksrad und Buttonmaschine dürften auch bei den Kleinen und Kleinsten für Begeisterung sorgen beim wiederbelebten Waldfest im Köttinger Steimelwald.