Neues Studio in Altenkirchen
Viktoria Wulfert macht Nägel und Wimpern schön 
Viktoria Wulfert (20) hat seit dem 1. August in der Wilhelmstraße 49 ihr Kosmetikstudio „Aesthetics by Vika“ geöffnet. Ihr Fokus
Viktoria Wulfert (20) hat seit dem 1. August in der Wilhelmstraße 49 ihr Kosmetikstudio „Aesthetics by Vika“ geöffnet. Ihr Fokus liegt auf Nageldesign und Wimpernverlängerungen.
Annika Stock

Mit 20 Jahren hat Viktoria Wulfert ihr eigenes Kosmetikstudio „Aesthethics by Vika“ in der Wilhelmstraße 49 am 1. August für die Kundschaft eröffnet. Wir haben vor Ort mit ihr über ihre Beweggründe gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Viktoria Wulfert liebt es, kreativ zu sein und sich mit Menschen auszutauschen. Deshalb legt sie in ihrem neuen Kosmetikstudio „Aesthethics by Vika“ in der Wilhelmstraße 49 Wert auf eine persönliche Beratung. „Hier gibt es keine Abfertigung“, betont sie das Anliegen, für jede Kundin da zu sein und alle Wünsche zu erfüllen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren