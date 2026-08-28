Neues Studio in Altenkirchen Viktoria Wulfert macht Nägel und Wimpern schön Annika Stock 28.08.2026, 16:00 Uhr

i Viktoria Wulfert (20) hat seit dem 1. August in der Wilhelmstraße 49 ihr Kosmetikstudio „Aesthetics by Vika“ geöffnet. Ihr Fokus liegt auf Nageldesign und Wimpernverlängerungen. Annika Stock

Mit 20 Jahren hat Viktoria Wulfert ihr eigenes Kosmetikstudio „Aesthethics by Vika“ in der Wilhelmstraße 49 am 1. August für die Kundschaft eröffnet. Wir haben vor Ort mit ihr über ihre Beweggründe gesprochen.

Viktoria Wulfert liebt es, kreativ zu sein und sich mit Menschen auszutauschen. Deshalb legt sie in ihrem neuen Kosmetikstudio „Aesthethics by Vika“ in der Wilhelmstraße 49 Wert auf eine persönliche Beratung. „Hier gibt es keine Abfertigung“, betont sie das Anliegen, für jede Kundin da zu sein und alle Wünsche zu erfüllen.







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