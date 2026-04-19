Im Mai werden in Gebhardshain wieder ganz besondere Flitzer beim Tuningtreffen zu bestaunen sein. Unsere Zeitung hat nun mit drei Autofans über das Konzept von Fahrzeugfolierung gesprochen. Details und Hintergründe.
Lesezeit 3 Minuten
Es gibt durchaus besondere Anlässe, ein Auto folieren zu lassen. „Wenn die Tochter beispielsweise zum 18. Geburtstag ein pinkfarbenes Auto haben möchte“, erzählt Julian Simon und schmunzelt. Der Katzwinkler ist Autofolierer – „ein Beruf, den es eigentlich gar nicht gibt.