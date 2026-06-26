Unfall nahe Wissen Vier Verletzte und zwei total beschädigte Autos Markus Kratzer 26.06.2026, 21:20 Uhr

i Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Freitagnachmittag zwischen Nisterbrück und Wissen vier Personen verletzt worden. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge hat am Freitagnachmittag zwischen Nisterbrück und Wissen zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 62 geführt. Wir sprachen mit der Polizei über den Unfallhergang.

Am Freitagnachmittag musste die Bundesstraße 62 zwischen Nisterbrück und Wissen für eine Stunde voll gesperrt werden. Grund war ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten, der sich gegen 14.50 Uhr ereignet hatte. Nach Angaben der Polizeiwache Wissen war ein 17 Jahre alter Fahrer im Rahmen von begleitetem Fahren zu diesem Zeitpunkt von Nisterbrück kommend in Richtung Wissen unterwegs, als er auf der Brücke über die Nister in einer leichten ...







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