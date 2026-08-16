Ein Tierhalter hat am Freitag in der VG Daaden-Herdorf vier seiner Ziegen tot aufgefunden, ein weiteres Tier war verletzt. Es ist der zweite Vorfall binnen kurzer Zeit, bei dem der Verdacht eines Wolfsangriffs überprüft wird.
Lesezeit 1 Minute
Die Zahl der Nutztierübergriffe in der Region nimmt nach einem bislang relativ ruhigen Sommer offenbar wieder zu. So wurden am Freitag in einer Haltung in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf vier tote Ziegen entdeckt, ein weiteres Tier war verletzt. Der Schadensfall wurde noch am gleichen Tag begutachtet und DNA-Proben genommen, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf meldet.