Vorfall in VG Daaden-Herdorf Vier tote Ziegen im Westerwald – war es ein Wolf? Michael Fenstermacher 16.08.2026, 11:00 Uhr

i Vier Ziegen wurden in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf tot aufgefunden. Nun wird untersucht, ob der Angreifer ein Wolf war. (Symbolfoto) Ingo Wagner. picture alliance/dpa

Ein Tierhalter hat am Freitag in der VG Daaden-Herdorf vier seiner Ziegen tot aufgefunden, ein weiteres Tier war verletzt. Es ist der zweite Vorfall binnen kurzer Zeit, bei dem der Verdacht eines Wolfsangriffs überprüft wird.

Die Zahl der Nutztierübergriffe in der Region nimmt nach einem bislang relativ ruhigen Sommer offenbar wieder zu. So wurden am Freitag in einer Haltung in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf vier tote Ziegen entdeckt, ein weiteres Tier war verletzt. Der Schadensfall wurde noch am gleichen Tag begutachtet und DNA-Proben genommen, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf meldet.







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