Vorfall in VG Daaden-Herdorf
Vier tote Ziegen im Westerwald – war es ein Wolf?
Vier Ziegen wurden in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf tot aufgefunden. Nun wird untersucht, ob der Angreifer ein Wolf war.
Vier Ziegen wurden in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf tot aufgefunden. Nun wird untersucht, ob der Angreifer ein Wolf war. (Symbolfoto)
Ingo Wagner. picture alliance/dpa

Ein Tierhalter hat am Freitag in der VG Daaden-Herdorf vier seiner Ziegen tot aufgefunden, ein weiteres Tier war verletzt. Es ist der zweite Vorfall binnen kurzer Zeit, bei dem der Verdacht eines Wolfsangriffs überprüft wird. 

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Die Zahl der Nutztierübergriffe in der Region nimmt nach einem bislang relativ ruhigen Sommer offenbar wieder zu. So wurden am Freitag in einer Haltung in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf vier tote Ziegen entdeckt, ein weiteres Tier war verletzt. Der Schadensfall wurde noch am gleichen Tag begutachtet und DNA-Proben genommen, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf meldet.
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