Drei Fotografen und ein Bildhauer stellen demnächst im Wissener Hexagon aus - Große Unterschiede und dennoch vereint Vier Künstler stellen in Wissen aus: Magische Fotowelten laden zur Erkundung ein Thomas Hoffmann 24.10.2024, 18:00 Uhr

i Ein Quartett mit Leidenschaft und Liebe zur Kunst (von links): Thomas Weismüller, seine Ehefrau Claudia, Bildhauer und Maler Gerhard Gröner sowie Initiator Markus Bläser präsentierten vorab einige ihrer Werke, die vom 8. bis 10. November im Wissener Hexagon zu sehen sein werden. Foto: Thomas Hoffmann Thomas Hoffmann

Eine Künstlerszene gibt es nicht nur in Städten wie Berlin, Hamburg, Köln oder Düsseldorf. Auch in Wissen haben es sich in den vergangenen Jahren Menschen zur Aufgabe gemacht, den Blick auf die Vielfalt und Schönheit von Natur und Dingen zu richten und diese in ein neues Licht zu rücken.

Viele Werke sind der Öffentlichkeit bisher verborgen geblieben, und so warten unter anderem wahre Schätze an Fotografien und Skulpturen darauf, aus ihrem Schattendasein herauszutreten. Vier der Protagonisten, die sich der künstlerischen Fotografie und der Schaffung von Skulpturen verschrieben haben, haben sich nun zusammengefunden, um ihre Werke in einer dreitägigen Ausstellung vom 8.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen