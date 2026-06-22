Vier Kinder retteten am Freitagnachmittag einen zweijährigen Jungen im Freibad Daaden vor dem Ertrinkungstod. Die kleinen Helden sollen für diese Leistung am Donnerstag in Daaden geehrt werden. Unsere Zeitung hat die Details.
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Zu einem dramatischen Badeunfall ist es am Freitagnachmittag im Freibad in Daaden gekommen. Bezeichnenderweise hatte der Vorfall am Ende deshalb ein glückliches Ende, weil vier Kinder couragiert gehandelt hatten. Wie die Polizei mitteilt, hätten die vier spielenden Kinder – sie seien sieben und acht Jahre alt – im Nichtschwimmerbecken einen zweijährigen Jungen regungslos im Wasser treibend gefunden.