Badeunfall im Freibad Daaden
Vier Kinder retten Zweijährigen vor Ertrinkungstod
Im Freibad Daaden haben vier Kinder am Freitagnachmittag einen Zweijährigen vor dem Ertrinkungstod gerettet. (Archivfoto)
Im Freibad Daaden haben vier Kinder am Freitagnachmittag einen Zweijährigen vor dem Ertrinkungstod gerettet. (Archivfoto)
Daniel Weber

Vier Kinder retteten am Freitagnachmittag einen zweijährigen Jungen im Freibad Daaden vor dem Ertrinkungstod. Die kleinen Helden sollen für diese Leistung am Donnerstag in Daaden geehrt werden. Unsere Zeitung hat die Details.

Lesezeit 3 Minuten
Zu einem dramatischen Badeunfall ist es am Freitagnachmittag im Freibad in Daaden gekommen. Bezeichnenderweise hatte der Vorfall am Ende deshalb ein glückliches Ende, weil vier Kinder couragiert gehandelt hatten. Wie die Polizei mitteilt, hätten die vier spielenden Kinder – sie seien sieben und acht Jahre alt – im Nichtschwimmerbecken einen zweijährigen Jungen regungslos im Wasser treibend gefunden.

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