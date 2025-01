Spielplatz, Kreisel, Dorfmitte Viele Punkte auf der To-Do-Liste in Weyerbusch 28.01.2025, 19:00 Uhr

i Max Weller, Ortsbürgermeister von Weyerbusch, möchte den Spielplatz Am Alten Born noch schöner gestalten und zudem mehr Aufenthaltsqualität für alle Altersgruppen im "Kleinod" schaffen. Annika Stock

Viel soll in Weyerbusch angepackt werden, wie Bürgermeister Max Weller im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. So soll nicht nur der beliebte Spielplatz verbessert werden, sondern auch der neue Kreisel ein Alleinstellungsmerkmal im Ort bekommen.

Im 1500-Seelenort werden 2025 weitere Projekte angestoßen, wie der Weyerbuscher Bürgermeister Max Weller beim Termin mit unserer Zeitung berichtet. So soll unter anderem am Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr im Raiffeisensaal in der Akadamie Hottgenroth interessierten Bürgern ein detaillierter Einblick zu den Ergebnissen der Dorfmoderation mit Schwerpunkt Umgestaltung der Dorfmitte gegeben werden.

