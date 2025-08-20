In Altenkirchen bestimmen momentan die Stadthallen-Wiedereröffnung, die anstehende Fertigstellung des Fachmarktzentrums am Weyerdamm und der Endspurt beim Hallenbad-Neubau das Geschehen. Weitere Maßnahmen sollen die Attraktivität steigern.

Altenkirchen. Stadthallen-Wiedereröffnung, die Zielgerade beim Fachmarktzentrum und das neue Hallenbad an der Glockenspitze – in der Kreisstadt Altenkirchen sind momentan viele Großprojekte, die das Stadtbild attraktiver gestalten sollen und sich in der Endphase befinden oder bereits abgeschlossen sind. So wurde am 13. August die offizielle Wiedereröffnung der Stadthalle gefeiert und am 14. August folgte bereits das deutsch-französische Freundschaftskonzert des MGV Erbach mit Besuch von Ministerpräsident Alexander Schweitzer. „Die Wiedereröffnung der Stadthalle war ein guter Start“, berichtet Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz. Bis 2028 ist mit dem Kulturpartner Kulturbüro Haus Felsenkeller ein Vertrag bezüglich der Nutzung der Stadthalle geschlossen. Helmut Nöllgen vom Kulturbüro mietet die Stadthalle und hat bei der Belegung von Terminen ein Vorrecht, aber die Stadthalle wird für Vereine, Messen, Events und Familienfeiern ebenso mietbar sein.

Durch die Veranstaltungen habe man gesehen, dass man die Kapazitäten von um die 450 Personen auch bei der neuen Stadthallen benötige, führt der Stadtchef aus. Für 220.000 Euro wurde die alte Stadthalle ertüchtigt, damit in der Kreisstadt wieder ein Veranstaltungsort zur Verfügung steht – bis geklärt ist, ob eine Sanierung der bestehenden Stadthalle, ein Neubau am gleichen Standort oder Neubau an einem anderen Standort infrage kommt. Welche Variante die Beste ist, damit wolle sich die Kommunalpolitik noch 2025 beschäftigen.

i Die Stadthalle an der Quengelstraße ist am 13. August bei einer offizielen Wiedereröffnungsfeier wieder in Betrieb genommen worden. Am 14. August fand hier bereits ein großes Jubiläumskonzert des MGV Erbach statt. Annika Stock

Das Fachmarktzentrum Altenkirchen ist auf der Zielgeraden nach fünfeinhalb Jahren Projektarbeit. Wie Investor Bernard Dov Widerker unserer Zeitung mitteilte, müssen momentan noch Restarbeiten am Fachmarktzentrum erledigt werden, wie die typischen Mieterausbauten und der Asphaltbelag zur Straße „Am Weyerdamm“. Die Sanierung der Straße wird durch die Stadt durchgeführt und soll zeitnah abgeschlossen werden. So seien laut Ralf Lindenpütz der Kreisel am Wendehammer beim Festplatz schon gebaut, der Platz muss noch befestigt werden. Insgesamt solle ein passendes Bild im Bereich Weyerdamm und Quengelstraße entstehen, deswegen erfolgen hier noch Arbeiten auch an der Stadtmauer.

i Derzeit werden noch Restarbeiten am Fachmarktzentrum erledigt, wie laut Investor Bernard Dov Widerker die typischen Mieterausbauten und der Asphaltbeleg zur Straße „Am Weyerdamm“. Die Sanierung der Straße wird durch die Stadt durchgeführt und soll zeitnah abgeschlossen werden. Annika Stock

Das Projekt Quengelsbachaue und die damit einhergehende Umgestaltung des Parc de Tarbes wird 2026 angegangen, wie Lindenpütz weiter ausführt.

Die Arbeiten am Hallenbad Altenkirchen sind weit fortgeschritten. Mit einer Eröffnung rechnet VG-Chef Fred Jüngerich, der sich auf Anfrage unserer Zeitung äußert, Ende November 2025.

i Die Umgestaltung des Schlossplatzes soll mehr Attraktivität bringen. So ist unter anderem mehr Grün vorgesehen und eine multifunktionalere Nutzung. Annika Stock

Der Schlossplatz soll mit Blick auf das „Entwicklungsziel Schlossplatz“ offen, multifunktional und grüner gestaltet werden für mehr Attraktivität. Der Fördermittelantrag für die Umgestaltung ist laut Lindenpütz gestellt. „Das ist die größte Investition, die wir haben“, betont er. Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) ist die optische Orientierung an der bereits sanierten Fußgängerzone, die Schaffung von Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sowie die Verbesserung des Stadtklimas durch Verschattung und Kühlung entscheidend. Der Schlossplatz am Kopf der Fußgängerzone soll umgestaltet werden (3000 Quadratmeter) sowie die obere Wilhelmstraße (1600 Quadratmeter).

Aktuell laufen Arbeiten an den Rohrleitungen der Sprinkleranlage der Tiefgarage am Schlossplatz. Diese ist deshalb noch bis mindestens Sonntag, 31. August, geschlossen. Auch die Rampe der Ein- und Ausfahrt wird neu beschichtet.

i Am Konrad-Adenauer-Platz am Bahnhof werden verstärkt Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt durchgeführt. Der Platz soll auch noch umgestaltet werden. Annika Stock

Auch am Konrad-Adenauer-Platz tut sich etwas. Die geänderte Gefahrenabwehrverordnung, die der VG-Rat durchgewunken hat und die zum 1. August in Kraft getreten ist, soll die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und Anlagen gewährleisten. Hierbei ist der Konsum alkoholischer Getränke auf Spielplätzen und öffentlichen Plätzen untersagt. „Wir sind mit Polizei und Ordnungsamt im Gespräch und es werden verstärkt Kontrollen durchgeführt“, berichtet der Stadtchef. Für eine bessere Aufenthaltsqualität von Kindern und Bürgern soll das Areal neugestaltet werden.