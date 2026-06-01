Bald ist die B62-Baustelle Geschichte – und damit (zeitversetzt) die Vollsperrung des Tors ins Siegerland. Ortsfremde mussten einen Bogen um Mudersbach machen. Zumindest theoretisch. Offenbar wurden die Schleichwege nach Siegen rege genutzt.
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Bald heißt es – nach einer vierwöchigen Folgebaustelle der Ortsdurchfahrt Mudersbach – freie Fahrt. Besonders für Auswärtige ist das eine gute Nachricht, stellt die B62 durch Mudersbach und seinen Ortsteil Niederschelderhütte doch das verkehrliche Tor ins Siegerland dar.