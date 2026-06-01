B62-Baustelle
Viele nutzen trotz Verbots Umleitung durch Mudersbach
Die Mittelstraße ist, so wie etwa "In den Schinden", eine beliebte inoffizielle Umgehungsstraße in Zeiten der Vollsperrung der B
Die Mittelstraße ist, so wie etwa "In den Schinden", eine beliebte inoffizielle Umgehungsstraße in Zeiten der Vollsperrung der B62 in Mudersbach.
Daniel-D. Pirker

Bald ist die B62-Baustelle Geschichte – und damit (zeitversetzt) die Vollsperrung des Tors ins Siegerland. Ortsfremde mussten einen Bogen um Mudersbach machen. Zumindest theoretisch. Offenbar wurden die Schleichwege nach Siegen rege genutzt. 

Lesezeit 1 Minute
Bald heißt es – nach einer vierwöchigen Folgebaustelle der Ortsdurchfahrt Mudersbach – freie Fahrt. Besonders für Auswärtige ist das eine gute Nachricht, stellt die B62 durch Mudersbach und seinen Ortsteil Niederschelderhütte doch das verkehrliche Tor ins Siegerland dar.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren