Gelungene Pflanzaktion Viele Helfer lassen Hamm im Frühling aufblühen Rolf-Dieter Rötzel 25.11.2024, 15:00 Uhr

i In die Knie gehen war am Samstagmorgen für Ehrenamtler beim Setzen von Blumenzwiebeln in Hamm angesagt. Rolf-Dieter Rötzel

Tausende Blumenzwiebeln sind auf Initiative der Landfrauen in Hamm gesetzt worden – unter den Helfern waren auch viele Kinder. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben finanziell.

In einem besonderen Fokus stand bei einer Mitmach-Pflanzaktion das „Wir“ in Hamm. Die Landfrauen hatten in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde zur Teilnahme an der Aktion „Lasst uns Hamm gemeinsam zum Blühen bringen“ aufgerufen. Der morgendliche zweistündige Arbeitseinsatz fand eine hervorragende Resonanz und wurde zu einem mit viel Spaß verbundenen Erfolg.

