Wie kann eine medizinische und pflegerische Versorgung der Zukunft aussehen? Wo in der Politik noch hehre Reformdebatten geführt werden, bricht der Verein „In Würde alt werden“ Denk- und Handlungsmuster auf. Ein Beispiel: Bernd Schwan aus Alsdorf.
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„Ich gehe in kein Krankenhaus mehr.“ Dieser Satz ist für Bernd Schwan aus Alsdorf in Stein gemeißelt. Krankenhäuser kennt er zur Genüge. Der 67-Jährige sitzt im Rollstuhl, seit mehr als 48 Jahren. Ein unüberlegter Moment hatte im August 1977 sein Leben von einer Sekunde auf die andere geändert.