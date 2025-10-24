Individuell bestatten Viel Bürokratie bei neuen Bestattungsgsmöglichkeiten Claudia Geimer 24.10.2025, 09:00 Uhr

Der Herbst hat Einzug gehalten auf dem Friedhof in Betzdorf. Doch Friedhöfe haben ihr Bestattungsmonopol verloren.

Christliche Traditionen verlieren immer mehr an Bedeutung – auch bei Beerdigungen, sagt Bestatter Henning Himmrich aus Alsdorf. Der Trend gehe weg von starren Kirchenritualen hin zum Individuellen. Über das Für und Wider.

An Allerheiligen und am Totensonntag im November besuchen Menschen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen auf dem Friedhof. Allerdings verlieren christliche Traditionen immer mehr an Bedeutung – auch bei Beerdigungen, sagt Bestatter Henning Himmrich aus Alsdorf.







