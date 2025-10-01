Verkehrsreiche Ortsdurchfahrt Viel befahrene L279 in Katzwinkel bleibt Dauerbrenner 01.10.2025, 16:59 Uhr

i In Katzwinkel rollt enorm viel Verkehr durch die lange Ortsdurchfahrt. Seit Jahren beschäftigt das Thema sowohl den Rat als auch Anwohner. Elmar Hering

Lärm kann nicht nur das Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern unter Umständen auch gesundheitsschädlich sein. In doppelter Hinsicht beschäftigte das Thema jüngst den Ortsgemeinderat von Katzwinkel.

Einem gekonnten Spagat zwischen großer Politik und scheinbar kleinen Detailfragen glich die jüngste Sitzung des Ortsgemeinderates von Katzwinkel. Bevor die gewählten Mandatsträger jedoch in die eigentliche Tagesordnung einstiegen, wendeten sie sich vor Ort einem Dauerbrenner zu: der Verkehrsbelastung auf der Knappenstraße (L279).







Artikel teilen

Artikel teilen