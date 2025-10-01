Lärm kann nicht nur das Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern unter Umständen auch gesundheitsschädlich sein. In doppelter Hinsicht beschäftigte das Thema jüngst den Ortsgemeinderat von Katzwinkel.
Einem gekonnten Spagat zwischen großer Politik und scheinbar kleinen Detailfragen glich die jüngste Sitzung des Ortsgemeinderates von Katzwinkel. Bevor die gewählten Mandatsträger jedoch in die eigentliche Tagesordnung einstiegen, wendeten sie sich vor Ort einem Dauerbrenner zu: der Verkehrsbelastung auf der Knappenstraße (L279).