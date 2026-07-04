Nach dem Verlassen der KJP Vidal zieht es von Altenkirchen an den Niederrhein Markus Kratzer 04.07.2026, 14:00 Uhr

i Andreas Vidal, ehemaliger Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen, hat in der Oberberg Fachklinik Wasserschlösschen in Mönchengladbach eine neue Beschäftigung gefunden. Oberberg Fachklinik Wasserschlösschen

Ein Kommen und Gehen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen: Während die Diakonie in Südwestfalen eine neue Chefärztin präsentiert hat, wurde jetzt auch öffentlich, welcher neuen Tätigkeit der Vorgänger künftig nachgeht.

Das Hickhack zog sich über Monate hin. Nach Bekanntwerden der Kündigung des Chefarztes der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen, Andreas Vidal, wurden rund um den Leuzbacher Weg bange Fragen gestellt, ob und wie es in der Einrichtung weitergeht.







Artikel teilen

Artikel teilen