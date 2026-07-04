Nach dem Verlassen der KJP
Vidal zieht es von Altenkirchen an den Niederrhein
Andreas Vidal, ehemaliger Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen, hat in der Oberberg Fachklinik Wasserschlö
Andreas Vidal, ehemaliger Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen, hat in der Oberberg Fachklinik Wasserschlösschen in Mönchengladbach eine neue Beschäftigung gefunden.
Oberberg Fachklinik Wasserschlösschen

Ein Kommen und Gehen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen: Während die Diakonie in Südwestfalen eine neue Chefärztin präsentiert hat, wurde jetzt auch öffentlich, welcher neuen Tätigkeit der Vorgänger künftig nachgeht.

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Das Hickhack zog sich über Monate hin. Nach Bekanntwerden der Kündigung des Chefarztes der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen, Andreas Vidal, wurden rund um den Leuzbacher Weg bange Fragen gestellt, ob und wie es in der Einrichtung weitergeht.

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