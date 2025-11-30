VG zu ATU-Werkstatt: Viele intensive Gespräche geführt

Das ehemalige ATU-Gelände in Betzdorf entwickelte sich immer mehr zu einem Schandfleck. Doch nun wird es endlich eine neue Zukunft für die Liegenschaft an der Wilhelmstraße geben. Was sagen Stadtbürgermeister, Wirtschaftsförderung und Einzelhandel?
Lesezeit 2 Minuten
Gute Nachrichten für die Wilhelmstraße in Betzdorf: Wie unsere Zeitung recherchierte, haben zwei Investoren aus den Landkreisen Altenkirchen und Siegen-Wittgenstein das ehemalige ATU-Gelände zwischen Aldi und Musterhaus (Scanhaus) gekauft. Die Werkstatt wird nun wiederbelebt und ein Autohandel eingerichtet.