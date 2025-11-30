Zukunft des Areals in Betzdorf VG zu ATU-Werkstatt: Viele intensive Gespräche geführt Daniel-D. Pirker 30.11.2025, 19:00 Uhr

i Ende November erscheint die Fassade der ehemaligen ATU-Werkstatt noch trist. Doch damit soll es bald vorbei sein. Investoren wollen nicht nur den Werkstattbetrieb wieder aufnehmen. Daniel-D. Pirker

Das ehemalige ATU-Gelände in Betzdorf entwickelte sich immer mehr zu einem Schandfleck. Doch nun wird es endlich eine neue Zukunft für die Liegenschaft an der Wilhelmstraße geben. Was sagen Stadtbürgermeister, Wirtschaftsförderung und Einzelhandel?

Gute Nachrichten für die Wilhelmstraße in Betzdorf: Wie unsere Zeitung recherchierte, haben zwei Investoren aus den Landkreisen Altenkirchen und Siegen-Wittgenstein das ehemalige ATU-Gelände zwischen Aldi und Musterhaus (Scanhaus) gekauft. Die Werkstatt wird nun wiederbelebt und ein Autohandel eingerichtet.







