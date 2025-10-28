Björn Stürz aus Fluterschen VG-Wehrleiter blickt auf bewegende Amtszeit zurück 28.10.2025, 18:00 Uhr

i VG-Wehrleiter Björn Stürz (links) und VG-Chef Fred Jüngerich haben gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Stürz verabschiedet sich nach sechs Jahren als VG-Wehrleiter und nach 24 Jahren insgesamt bei der Feuerwehr. Lara Heuten

Der erste Wehrleiter der fusionierten Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld nimmt zum 31. Dezember 2025 seinen Hut – Björn Stürz geht aus beruflichen und privaten Gründen. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er auf seine Tätigkeit zurück.

24 Jahre hat Björn Stürz sein Leben der Feuerwehr gewidmet. Nun gibt er zum 31. Dezember 2025 sein Amt als Wehrleiter ab. Das hatte er bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Altenkirchen-Flammersfeld am 1. Oktober verkündet. Insgesamt sechs Jahre hat er die Funktion innegehabt, dazu kommt, dass er der erste Wehrleiter der fusionierten Alt-Verbandsgemeinden (VG) Altenkirchen und Flammersfeld (Fusion Januar 2020) ist.







Artikel teilen

