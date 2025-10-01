Wehr Altenkirchen-Flammersfeld VG-Wehrleiter Björn Stürz legt Ende 2025 Amt nieder 01.10.2025, 21:00 Uhr

i VG-Wehrleiter Björn Stürz (links) und VG-Bürgermeister Fred Jüngerich sind immer ein eingespieltes Team gewesen. Nun hat Stürz seine Amtsniederlegung aus verschiedenen Gründen verkündet. VG-Chef Jüngerich bedauert diesen Schritt. Annika Stock

Paukenschlag bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Altenkirchen-Flammersfeld. VG-Wehrleiter Björn Stürz ergriff nach dem offiziellen Teil das Wort und verkündete überraschend seinen Weggang Ende 2025 als VG-Wehrleiter. Wir haben die Hintergründe.

„Entweder man macht es ganz oder gar nicht“, steht für Björn Stürz fest. Überraschend verkündete der Wehrleiter der VG Altenkirchen-Flammersfeld bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates am Mittwoch, 1. Oktober seinen Rücktritt zum Ende des Jahres.







Artikel teilen

Artikel teilen