Wehr Altenkirchen-Flammersfeld
VG-Wehrleiter Björn Stürz legt Ende 2025 Amt nieder
VG-Wehrleiter Björn Stürz (links) und VG-Bürgermeister Fred Jüngerich sind immer ein eingespieltes Team gewesen. Nun hat Stürz seine Amtsniederlegung aus verschiedenen Gründen verkündet. VG-Chef Jüngerich bedauert diesen Schritt.
Annika Stock

Paukenschlag bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Altenkirchen-Flammersfeld. VG-Wehrleiter Björn Stürz ergriff nach dem offiziellen Teil das Wort und verkündete überraschend seinen Weggang Ende 2025 als VG-Wehrleiter. Wir haben die Hintergründe.

„Entweder man macht es ganz oder gar nicht“, steht für Björn Stürz fest. Überraschend verkündete der Wehrleiter der VG Altenkirchen-Flammersfeld bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates am Mittwoch, 1. Oktober seinen Rücktritt zum Ende des Jahres.

