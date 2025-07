Bundesweit werden derzeit Glasfaserleitungen verlegt, leider nicht immer zur Zufriedenheit der Anwohner. Die Bilder aus dem Landkreis Viersen sind etwa viral gegangen. Sie zeigen einen Gehweg, an dessen Rand nach den Arbeiten nun rote Ziegel verlaufen. Ein gleiches Beispiel ist zwar aus der Verbandsgemeinde Kirchen bislang nicht bekannt geworden. Allerdings: Nach wie vor erreichen die Verwaltung eine Flut von Fotos, Mails, Anrufen – Beschwerden jeglicher Art.

Wie unsere Zeitung berichtete, kommt der Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Kirchen zwar voran, die Bauausführung lässt aber oft zu wünschen übrig. Die Folge: Bürger wenden sich an die Verwaltung beziehungsweise an Mandatsträger in den Räten vor Ort. Konkret findet der Ausbau mit schnellen Internetleitungen in der Stadt Kirchen und den Ortsgemeinden Mudersbach und Brachbach (ohne den Ortsteil Büdenholz) statt, und zwar eigenwirtschaftlich durch die Deutsche Glasfaser, umgesetzt von einem beauftragten Unternehmen, das wiederum Subunternehmen für die Arbeiten beauftragt hat. Nicht immer mit zufriedenstellendem Ergebnis, wie in einem Vortrag des Bauamtsleiters, Tim Kraft, auf der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats offensichtlich wurde.

„Wir sind kein Auftraggeber.“

Tim Kraft, Bauamtsleiter der VG Kirchen, über Verantwortlichkeiten beim Glasfaserausbau.

Die Kernaussage von Kraft: Die Verwaltung kümmert sich und hat das Problem längst im Blick. Aber ihr sind bis zu einem entscheidenden Grad die Hände gebunden. Der Bauamtsleiter stellte fest, dass die Tiefbauarbeiten im vergangenen Jahr „ganz schlecht“ ausgeführt worden seien. Aktuell habe sich dies gebessert, wobei die Ausführungsqualität von der jeweiligen Kolonne abhängig sei. Die Problematik der Baustellensicherungen, die Kraft als „schlecht“ bezeichnete, bestehe nach wie vor. Der Bauamtsleiter betonte mit Blick auf die Verantwortlichkeiten: „Wir sind kein Auftraggeber – es gibt keine Ausschreibung, es gibt kein Vertragsverhältnis.“

Bürgermeister Andreas Hundhausen hatte in der Vergangenheit bereits festgestellt: „Die dürfen machen, was sie wollen.“ Mit „die“ waren die ausführenden Firmen gemeint. „Solange die Abnahme nicht finalisiert ist, also solange wir nicht gesagt haben ‚ist in Ordnung’, sind die voll drin“, so Hundhausen im Mai. Die Erklärung lieferte Kraft nun noch mal ausführlich. Mit Verabschiedung des Telekommunikationsgesetzes 2021 sei beschlossen worden, „die Qualität massiv nach zu schrauben zugunsten der Quantität, Schnelligkeit und der Kosten.“

Vollzeitkraft für Baustellenüberwachung fehlt derzeit

Wie Kraft erklärt, habe es im Vorfeld der Arbeiten auch ein Treffen mit den Bürgermeistern aller Verbandsgemeinden, zum Teil mit Vertretern von Ortsgemeinden und weiteren politischen Akteuren, gegeben, um sich dem Thema Baustellenüberwachung zu widmen. Es seien Angebote eingeholt worden bei externen Büros und auch abgefragt worden, inwiefern Rentner zu Verfügung stehen. Am Ende kam man zu dem Schluss, dass eigenes Personal für die Überwachung am zielführendsten sei. Dafür war bei der Verwaltung auch eine Vollzeitkraft angestellt, wie Kraft berichtet. Allerdings hat sie im Januar gekündigt. Bürgermeister Andreas Hundhausen geht davon aus, dass eine zum 1. September anvisierte Nachbesetzung klappt.

Unabhängig davon berichtete Kraft davon, dass ein Verwaltungsmitarbeiter nahezu täglich auf Baustellen unterwegs sei. „Es ist nicht unsere Baumaßnahme, aber trotzdem schaut man dabei. Es geht um Infrastruktur, letzten Endes auch der Ortsgemeinden. Zufriedenstellend wäre es, wenn das gar nicht notwendig wäre“, so der Chef des Bauamts.

Die noch offenen Baustellen würden von Verwaltung geschlossen, „soweit es überhaupt geht“. „Wir haben Bußgelder verhängt uns so weiter und so fort.“ Begehungen würden noch gesammelt stattfinden. Laut Kraft planen die Deutsche Glasfaser und das beauftragte, ausführende Unternehmen eine dreiwöchige Sommerpause, bis dahin sollen die Asphaltarbeiten abgeschlossen sein und die Kapazitäten massiv erhöht worden sein.

Lastplatten-Druckversuche entscheiden über Baustellenabnahme

Die Verbandsgemeinde Kirchen nutzt sogenannte Lastplatten-Druckversuche als entscheidendes Überprüfungswerkzeug beim Glasfaserausbau. Diese Messungen erfolgen laut dem Vortrag von Bauamtsleiter Tim Kraft auf der jüngsten Verbansgemeinderatssitzung. Vor dem Beginn der Arbeiten wird demnach der Unterbau auf seine Verdichtungswerte hin geprüft. Nachdem die Leitungen verlegt und der Graben wieder verfüllt wurde, wird ein weiterer Lastplatten-Druckversuch durchgeführt. Das Ergebnis muss denselben oder einen besseren Wert erreichen als der ursprüngliche Zustand – wenn nicht, müssen die Arbeiten erneut durchgeführt werden. Diese Tests liefern im Gegensatz zu bloßen Fotos relevante Daten darüber, was im Unterbau tatsächlich vor sich geht. Und Überraschung: Sie zeigen teils sogar, dass die Verfüllungen besser sind als vorher und Gehwege oder Asphaltschichten nach dem Ausbau in verbesserter Qualität vorliegen können.