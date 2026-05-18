Anschaffung einer neuen Drohne VG-Rat Kirchen stärkt Feuerwehr mit Einsatzgeräten Claudia Geimer 18.05.2026, 20:00 Uhr

i Im Kirchener Rathaus tagte der VG-Rat. Anschaffungen für die Feuerwehr standen im Mittelpunkt der Sitzung. Claudia Geimer

Der VG-Rat Kirchen hat dafür gestimmt, dass die Verwaltung zur Ersatzbeschaffung einer neuen Drohne für die Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen beauftragt wird. Auch weitere Punkte zur Wehr standen auf der Tagesordnung.

Der Waldbrand jüngst in Friesenhagen hat den Verantwortlichen der Verbandsgemeinde Kirchen drastisch vor Augen geführt, wie wichtig eine moderne technische Ausrüstung der Feuerwehr ist. „Bei dem Waldbrand hätten wir eine Drohne gebrauchen können, die dem FlightHub2-System des Kreises angeschlossen werden kann“, erläuterte Bürgermeister Andreas Hundhausen auf der Sitzung des VG-Rates im Rathaus in Kirchen.







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