„Das ist verrückt und bekloppt.“ Der Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung wählte auf der Verbandsgemeinderatssitzung Kirchen drastische Worte, um ein Problem zusammenzufassen, das die Nerven von Bürgern und Verwaltungen im gesamten Landkreis strapaziert oder noch strapazieren wird: der Glasfaserausbau. Ohne moderne Internetverbindungen würde die Region den Anschluss an die Zukunft verlieren. Doch immer wieder führen die damit verbundenen Tiefbauarbeiten zu Unmut vor Ort.

Erst vor wenigen Tagen verkündete die Kreisverwaltung, dass der Ausbau des Glasfasernetzes Fahrt aufnehme. Nachdem die Deutsche Glasfaser zunächst in allen drei Verbandsgemeinden im nördlichen Teil des Kreises mit den Bauarbeiten begonnen habe, konzentriere das Unternehmen nun seine Baukapazitäten auf die Verbandsgemeinde Kirchen. Der Mudersbacher Markus Köhler sprach das „Dauerbrennerthema“ nun unter dem Punkt Verschiedenes an und berichtete von Bürgerbeschwerden aus dem Ortsteil Birken. Probleme gibt es auch in Brachbach, wie aus den Worten von Ortsbürgermeister Steffen Kappes hervorging. In der Nachbargemeinde ist der Baupartner von Deutsche Glasfaser derzeit ebenfalls aktiv. Auch in der Stadt Kirchen hat der Ausbau begonnen.

„Die dürfen machen, was sie wollen.“

Bürgermeister Andreas Hundhausen (SPD) über die eingeschränkten Eingriffsmöglichkeiten der Verwaltung beim Glasfaserausbau

Die Kritik zielt laut Köhler auf eine „desolate Ausbausituation“. Insbesondere die Wiederherstellung der Oberflächen und Unterbauten bereitet demnach Sorgen. Ein Gehweg, der erst vor vier Jahren erneuert wurde, zeige nun deutliche Mängel. „Vielleicht sollte man hier ein bisschen auf die Bremse drücken, um der Sache wieder Herr zu werden“, so Köhler. Doch die Möglichkeiten der Verwaltung scheinen eingeschränkt.

„Die dürfen machen, was sie wollen“, fasste Bürgermeister Andreas Hundhausen (SPD) eine Bundesverordnung zusammen, die noch auf die Zeit des zuständigen Bundesministers Andreas Scheuer (CSU) zurückgehe. „Solange die Abnahme nicht finalisiert ist, also solange wir nicht gesagt haben ‚Ist in Ordnung’, sind die voll drin.“ Stefan Strunk, Fachbereichsleiter Infrastruktur, berichtete, dass die Deutsche Glasfaser anerkenne, so nicht weitermachen zu können, und nun ein „heimisches Mudersbacher Unternehmen beauftragen“ wolle, „die Arbeit ordentlich zu machen“.

Es mangelt an Personal, um vernünftig zu kontrollieren

Ein zentrales Problem ist die fehlende Kapazität der Verwaltung, die zahlreichen Baustellen adäquat zu kontrollieren. Es mangelt an Personal, um „hinterherzufahren“ und „vernünftig kontrollieren“, so Kraft. Auch eine zwischenzeitliche Reduzierung der Kolonnen reicht demnach nicht aus. Die Verwaltung betont laut Stefan Strunk, dass, wenn die Qualität nicht stimmt, notfalls angeordnet wird: „Rausreißen, neu machen“.

Mangelnden Fleiß kann man den Mitarbeitern des beauftragten Unternehmens offenbar nicht vorwerfen. Kurt Mölller (Grüne) berichtete davon, wie am Vorabend der Sitzung in seiner Kirchener Nachbarschaft noch Bürgersteigsteine verlegt worden seien. Und: „Dass die Straßen nie mehr aussehen werden wie vor fünf Jahren, das war auch schon vor drei Jahren klar.“