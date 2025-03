Der Leiter der VG-Werke Kirchen ist von seinen Aufgaben entbunden worden. Bald steht die Neubesetzung der Stelle an. Doch was sind die Gründe für diese tiefgreifende personelle Veränderung im Rathaus? Der Bürgermeister gibt sich zugeknöpft.

Die Werke der nördlichsten Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz brauchen eine neue Führung. Konkret geht es um den Chefposten des entsprechenden Fachbereichs 6 in der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen. Bürgermeister Andreas Hundhausen (SPD) hatte den bisherigen Werkleiter von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte er zu Beginn der jüngsten Sitzung des Werkausschusses mit.

Nach Informationen unserer Zeitung geschah dieser Schritt mit sofortiger Wirkung kurz vor der Karnevalshochsaison. Im gleichen Atemzug stellte Hundhausen in der Sitzung des Werkausschusses den Übergangsleiter vor, der aus der Mitte der Rathausbelegschaft kommt.

Ein Besetzungsverfahren für die frei gewordene Stelle laufe derzeit, erklärte Hundhausen weiter. Nächste Woche Dienstag werde der Verbandsgemeinderat über die Berufung eines neuen Werkleiters entscheiden. „Ich kann noch keine Namen sagen, weil ich gar nicht weiß, wer denn Werkleiter wird“, so der Bürgermeister.

Fehlende Jahresabschlüsse Grund für Aufgabenentbindung?

Was hat den Rathauschef dazu veranlasst, zu dieser tiefgreifenden Veränderung in dem personellen Gefüge in der Verwaltung? Direkt nach der Verkündung ging Hundhausen auf zeitliche Verzögerungen bei den Jahresabschlüssen der Wasserwerke ein – allerdings ohne einen direkten Bezug zu dem Aus für den bisherigen Leiter der Werke herzustellen. In der Ausschusssitzung im November habe der Wirtschaftsprüfer „mehr als deutlich formuliert, dass wir ein wenig Nachholbedarf bei den Jahresabschlüssen haben“. Offenbar müssen die vergangenen drei Jahre noch nachgeholt werden.

Festgestellt hatte der Verbandsgemeinderat die Jahresabschlüsse für 2020 und 2021erst in seiner Dezembersitzung auf Grundlage von „uneingeschränkten Bestätigungsvermerken“ des Wirtschaftsprüfers. Hundhausen selbst will sich zu Details der Demission des Fachbereichsleiters unserer Zeitung gegenüber nicht äußern – mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte. Richtig sei aber, dass es einen zeitlichen Rückstand bei der Ablieferung der Jahresabschlüsse gebe, ergänzt der Bürgermeister.

Folgeverwendung als Bad-Geschäftsführer?

Nach Informationen unserer Zeitung könnte dem ehemaligen Werkleiter als Folgeverwendung die Geschäftsführung des Molzbergbads angeboten worden sein. Die Zeit von Übergangs-Geschäftsführerin Hella Langelange wird diesen Frühling enden. Auch dazu gibt es keinen konkreten Kommentar von Hundhausen. „Zu Details hinsichtlich einer Aufgabenzuweisung an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genereller Art werde ich mich nicht äußern“, so der seit Sommer 2021 amtierende Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, der auch ehrenamtlicher Stadtchef ist. Grundsätzlich gelte allerdings, fügt Hundhausen an, dass andere Aufgabenzuweisungen innerhalb einer Verwaltung nicht unüblich seien und dem Direktionsrechts des Bürgermeisters unterlägen.