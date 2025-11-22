VG hofft auf Bundesförderung für Sportanlagen

Hoch hinaus zur Glockenspitze ging es jüngst für die Mitglieder des VG-Sportausschusses und des Umwelt- und Bauausschusses. Hintergrund ist die mögliche Förderung der Sportstätte „Glockenspitze“ und der zentralen Sportanlage in Weyerbusch.
Eine politische Sitzung mit Ausflugscharakter zur Glockenspitze. Jüngst fanden sich die Gremienmitglieder des Sportausschusses der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und des Umwelt- und Bauausschuss am Stadion „Glockenspitze“ im Schul- und Sportzentrum Altenkirchen zu einer Besichtigung ein.