In Altenkirchen und Weyerbusch VG hofft auf Bundesförderung für Sportanlagen 22.11.2025, 13:00 Uhr

i Die Mitglieder des Sportausschusses und des Umwelt- und Bauausschusses der VG Altenkirchen-Flammersfeld besuchten das Stadion "Glockenspitze" in Altenkirchen. Die Mitglieder stimmten zu, sowohl das Stadion als auch die zentrale Sportanlage in Weyerbusch für ein Förderprogramm des Bundes zu melden. Annika Stock

Hoch hinaus zur Glockenspitze ging es jüngst für die Mitglieder des VG-Sportausschusses und des Umwelt- und Bauausschusses. Hintergrund ist die mögliche Förderung der Sportstätte „Glockenspitze“ und der zentralen Sportanlage in Weyerbusch.

Eine politische Sitzung mit Ausflugscharakter zur Glockenspitze. Jüngst fanden sich die Gremienmitglieder des Sportausschusses der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und des Umwelt- und Bauausschuss am Stadion „Glockenspitze“ im Schul- und Sportzentrum Altenkirchen zu einer Besichtigung ein.







