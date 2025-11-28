Tourismus war Thema im Rat VG Hamm unterstützt weiter das touristische Backoffice Sonja Roos 28.11.2025, 20:00 Uhr

i Jennifer Sievers (links) vom Touristischen Backoffice, das beim Landkreis angesiedelt ist, stellte dem VG-Rat in Hamm ihre tägliche Arbeit vor, von der die sechs Verbandsgemeinden im Kreis profitieren. Sonja Roos

Nicht nur will die VG Hamm weiter am Profil als Raiffeisengemeinde für den Tourismus arbeiten, in der jüngsten Sitzung des VG-Rates wurde auch beschlossen, das beim Kreis angesiedelte touristische Backoffice weiter finanziell mit zu unterstützen.

In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates ging es unter anderem um die touristische Ausrichtung. Da man in Hamm mit Raiffeisen ein Pfund hat, mit dem man wuchern kann, liegt es nahe, in dieses Alleinstellungsmerkmal auch alle Energien zu stecken, um die Region unter der Dachmarke Raiffeisen voranzubringen.







Artikel teilen

Artikel teilen