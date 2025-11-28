VG Hamm unterstützt weiter das touristische Backoffice

Nicht nur will die VG Hamm weiter am Profil als Raiffeisengemeinde für den Tourismus arbeiten, in der jüngsten Sitzung des VG-Rates wurde auch beschlossen, das beim Kreis angesiedelte touristische Backoffice weiter finanziell mit zu unterstützen.
In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates ging es unter anderem um die touristische Ausrichtung. Da man in Hamm mit Raiffeisen ein Pfund hat, mit dem man wuchern kann, liegt es nahe, in dieses Alleinstellungsmerkmal auch alle Energien zu stecken, um die Region unter der Dachmarke Raiffeisen voranzubringen.