Für Hamms VG-Bürgermeister Dietmar Henrich hat am 1. Januar 2026 die zweite Amtszeit begonnen. Mit unserer Zeitung wirft er einen Blick auf wichtige Projekte und Entwicklungen in seiner Verbandsgemeinde in diesem Jahr.
2026 ist ein besonderes Jahr für VG-Bürgermeister Dietmar Henrich, denn für ihn hat am 1. Januar die zweite Amtszeit begonnen (wir berichteten). Mit überwältigender Mehrheit war Henrich am 15. Juni ein weiteres Mal gewählt worden. 96,7 Prozent der Wähler votierten für den parteilosen Familienvater aus Bruchertseifen.