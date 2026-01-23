Grundschule wird aufgestockt VG Hamm investiert kräftig in den Nachwuchs Sonja Roos 23.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Grundschule Hamm wird in diesem Jahr aufgestockt, weil sie aus allen Nähten platzt. Dafür soll das Dach abgehoben und ein Stockwerk oben drauf gesattelt werden. Auch andere Bauprojekte beschäftigen den gerade frisch in seine zweite Amtszeit gestarteten VG-Bürgermeister Dietmar Henrich. Sonja Roos

Für Hamms VG-Bürgermeister Dietmar Henrich hat am 1. Januar 2026 die zweite Amtszeit begonnen. Mit unserer Zeitung wirft er einen Blick auf wichtige Projekte und Entwicklungen in seiner Verbandsgemeinde in diesem Jahr.

2026 ist ein besonderes Jahr für VG-Bürgermeister Dietmar Henrich, denn für ihn hat am 1. Januar die zweite Amtszeit begonnen (wir berichteten). Mit überwältigender Mehrheit war Henrich am 15. Juni ein weiteres Mal gewählt worden. 96,7 Prozent der Wähler votierten für den parteilosen Familienvater aus Bruchertseifen.







Artikel teilen

Artikel teilen