Nach Kritik in Sozialen Medien zur Trinkwasserqualität in der VG Daaden-Herdorf haben sich die Verbandsgemeindewerke zu Wort gemeldet. Untersuchungen hätten keine Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigungen ergeben. Die Werke bieten eine Erklärung.

i In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf haben sich ein paar Bürger über die Wasserqualität beschwert. Untersuchungen der Verbandsgemeindewerke haben aber keine Auffälligkeiten hinsichtlich Geruch, Geschmack oder mikrobiologischer Belastung ergeben. Patrick Pleul. dpa

Kritik an der Trinkwasserqualität in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf hat es in vergangenen Wochen in den sozialen Medien gegeben. Geruch und Geschmack sollen bemängelt worden sein. Die Verbandsgemeindewerke in Daaden und Herdorf haben nun mit einer offiziellen Mitteilung darauf reagiert. Bei Untersuchungen seien keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen festgestellt worden.

„Zuletzt hat es in den sozialen Medien erneut eine Diskussion über die Beschaffenheit des Trinkwassers in bestimmten Ortsnetzen unseres Versorgungsgebietes gegeben“, schreiben die Verbandsgemeindewerke in ihrer Pressemitteilung. Zudem hätten die Werke individuelle Beschwerden einzelner Bürger erreicht.

Regelmäßige Kontrollen

Dabei wird die Qualität des Leitungswassers regelmäßig geprüft. Die Verbandsgemeindewerke würden alle drei Monate unter Aufsicht durch das zuständige Gesundheitsamt Altenkirchen flächendeckende Kontrolluntersuchungen des gelieferten Trinkwassers durch das akkreditierte Labor ELAB GmbH aus Siegen durchführen, heißt es in der Mitteilung. Die jüngste turnusmäßige Prüfung sei im Juni 2025 erfolgt. Die Ergebnisse seien alle ohne negativen Befund. Es habe keinen Geruch und keine Trübung gegeben, die Temperatur sei ausreichend kalt gewesen und keine untersuchungspflichtigen mikrobiologischen Parameter seien überschritten worden. Das Fazit der Verbandsgemeindewerke: „Das von den Verbandsgemeindewerken bereitgestellte Trinkwasser erfüllt damit alle Anforderungen der geltenden Trinkwasserverordnung und kann daher bedenkenlos getrunken beziehungsweise verwendet werden.“

„Wir haben die Örtlichkeiten selbst ausgesucht und noch mal genauer überprüft.“

Helmut Stühn, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf

Auf die jüngsten Beschwerden vor einigen Wochen sei die Verbandsgemeinde auch separat tätig geworden, wie Helmut Stühn, Bürgermeister der VG Daaden-Herdorf, unserer Zeitung auf Nachfrage am Telefon sagt. „Wir haben die Örtlichkeiten selbst ausgesucht und noch mal genauer überprüft“, sagt Stühn. Darüber schreiben auch die Verbandsgemeindewerke. In den vergangenen Wochen haben sie flächendeckend im Versorgungsgebiet zusätzliche mikrobiologische und olfaktometrische – also auf Geruch und Geschmack achtende – Untersuchungen in den Werken angezeigten Objekten durch das Labor aus Siegen durchgeführt. Dabei seien auch die betroffenen Hauseigentümer und Mitarbeiter der Verbandsgemeinde-Wasserwerke vor Ort gewesen. An allen Übergabestellen (an den Wasseruhren) vom öffentlichen Trinkwassernetz (Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeindewerke) in die privaten Hausinstallationen seien die vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten worden. Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigungen habe man an keiner Stelle festgestellt.

Werke empfehlen, Wasserleitungen regelmäßig zu „spülen“

Damit wollen die Werke aber nicht den Eindruck erwecken, dass sie Meldungen aus der Bevölkerung nicht ernst nehmen. So schreiben sie weiter: „Trotz dieser maßgeblichen Befunde werden die Verbandsgemeindewerke bei Bedarf und Hinweisen aus der Bevölkerung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Altenkirchen und dem Wasserzweckverband Kreis Altenkirchen Vorsorgemaßnahmen und gegebenenfalls zusätzliche Kontrollunteruntersuchungen des Trinkwassers im Trinkwassernetz vornehmen.“

Einen Rat haben die Werke zum Schluss: Sie empfehlen dringend, die Wasserinstallationen in allen Gebäuden vorsorglich regelmäßig und ausreichend zu spülen. So wurden in einzelnen Fällen bei den vor Ort durchgeführten Kontrollprüfungen festgestellt, dass sich durch unzureichenden Durchfluss Stagnation in den Trinkwasser führenden Leitungen eingestellt hatte. Das könne zur Folge haben, dass sich die Wassertemperatur in der Leitung erhöht und so Keim- und Geruchsbildung verursacht.

Für Tipps verweisen die Werke auf www.fachbetrieb-shk.de/wissen/stichwort/stagnation/empfehlungen-fuer-das-haeusliche-trinkwassernetz/ oder an einen SHK-Fachbetrieb.

Kein Abkochgebot in VG Daaden-Herdorf

Die Verwaltung der Gemeinde Burbach hat am Mittwoch, 14. August, ein Abkochgebot erlassen, da bei einer Kontrolluntersuchung im Zuge von Baumaßnahmen am Leitungsnetz der Umweltkeim Pseudomonas aeruginosa in Wahlbach nachgewiesen wurde. Auf Nachfrage unserer Zeitung bei den Verbandsgemeindewerken sind die Leitungen in der unmittelbar angrenzenden Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf davon nicht betroffen. So antwortet der technische Werkleiter Ralf Edelmann: „D ie Wassernetze in Burbach und der VG Daaden-Herdorf haben keine Verbindung. Burbach wird vom Wasserverband Siegerland (Obernautalsperre u.a.) versorgt, die VG Daaden-Herdorf größtenteils vom Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA) beziehungsweise vom Aggerverband (Wiehltalsperre) und eigenen Gewinnungsanlagen. Somit ist die VG Daaden-Herdorf nicht betroffen.“