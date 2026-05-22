VG Betzdorf-Gebhardshain
VG-Bürgermeister: „Rat trifft historische Entscheidung“
Die zentrale Feuerwehrwache in Betzdorf ist in einem schlechten Zustand.
Die zentrale Feuerwehrwache in Betzdorf ist in einem schlechten Zustand.
Daniel-D. Pirker

Rund 12,5 Millionen fließen aus dem Sondervermögen in die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Der VG-Rat hat nun einen Plan verabschiedet, wohin das Geld fließen soll. Klar ist: Ohne Sondervermögen würde es keine neue Feuerwehrwache geben. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain hat in den Worten des Bürgermeisters Joachim Brenner (CDU) in seiner jüngsten Sitzung eine historische Entscheidung getroffen, die dem Katastrophen- und Brandschutz in der Region über viele Jahrzehnte zugutekommen wird.

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