VG Betzdorf-Gebhardshain VG-Bürgermeister: „Rat trifft historische Entscheidung“ Daniel-D. Pirker 22.05.2026, 18:00 Uhr

i Die zentrale Feuerwehrwache in Betzdorf ist in einem schlechten Zustand. Daniel-D. Pirker

Rund 12,5 Millionen fließen aus dem Sondervermögen in die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Der VG-Rat hat nun einen Plan verabschiedet, wohin das Geld fließen soll. Klar ist: Ohne Sondervermögen würde es keine neue Feuerwehrwache geben.

Der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain hat in den Worten des Bürgermeisters Joachim Brenner (CDU) in seiner jüngsten Sitzung eine historische Entscheidung getroffen, die dem Katastrophen- und Brandschutz in der Region über viele Jahrzehnte zugutekommen wird.







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