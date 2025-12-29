Finanzen für das Jahr 2026 VG Betzdorf-Gebhardshain verabschiedet Rekordhaushalt Thomas Leurs 29.12.2025, 15:00 Uhr

i Einen Rekordhaushalt hat der Rat der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain verabschiedet. Thomas Leurs

Der Rat der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hat den Haushalt für das Jahr 2026 einstimmig beschlossen. In seiner Haushaltsrede lobt Bürgermeister Joachim Brenner die gute Zusammenarbeit, spricht aber auch schwierige Themen an.

Einen tragfähigen Haushalt auf die Beine zu stellen – vor allem für eine Verbandsgemeinde (VG) wie Betzdorf-Gebhardshain, bestehend aus der Stadt Betzdorf und 16 Ortsgemeinden – ist immer ein Kraftakt. In der letzten Ratssitzung des Jahres haben die Mandatsträger den Haushalt für 2026 verabschiedet.







