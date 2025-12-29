VG Betzdorf-Gebhardshain verabschiedet Rekordhaushalt

Der Rat der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hat den Haushalt für das Jahr 2026 einstimmig beschlossen. In seiner Haushaltsrede lobt Bürgermeister Joachim Brenner die gute Zusammenarbeit, spricht aber auch schwierige Themen an.
Lesezeit 2 Minuten
Einen tragfähigen Haushalt auf die Beine zu stellen – vor allem für eine Verbandsgemeinde (VG) wie Betzdorf-Gebhardshain, bestehend aus der Stadt Betzdorf und 16 Ortsgemeinden – ist immer ein Kraftakt. In der letzten Ratssitzung des Jahres haben die Mandatsträger den Haushalt für 2026 verabschiedet.