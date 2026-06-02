Kunstrasen und Tartanbahn
VfB Wissen sucht noch weitere Paten für Parzellen
Mit Energie und Herzblut in die sportliche Zukunft des VfB Wissen (von links): Peter Schwan (zweiter Geschäftsführer), Frank Haa
Mit Energie und Herzblut in die sportliche Zukunft des VfB Wissen (von links): Peter Schwan (zweiter Geschäftsführer), Frank Haak (erster Geschäftsführer), Marc Nilius (IT-Spezialist und Vorstandsmitglied), Philipp Klappert (sportlicher Leiter) und Dirk Zehler vom Projektteam setzen alle Hebel in Bewegung, um den Eigenanteil von 150.000 Euro an Geldmitteln, zu denen sich der Verein verpflichtet hat, zu stemmen.
Thomas Hoffmann

Die Modernisierung der Zentralen Sportanlage in Wissen ist beschlossene Sache. Neben der öffentlichen Hand beteiligt sich auch der VfB Wissen an den Kosten des Millionenprojektes. Mit einer pfiffigen Spendenidee.

Lesezeit 2 Minuten
Derzeit ist der fußballerische Erfolg des VfB Wissen eher überschaubar. Ganz anders sieht es mit dem neuen Projekt Kunstrasenplatz und Tartanbahn aus. Hier setzen die Macher um ihren Vorsitzenden Thomas Nauroth alle Hebel in Bewegung, um den nötigen Eigenanteil in Höhe von 200.

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