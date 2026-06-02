Die Modernisierung der Zentralen Sportanlage in Wissen ist beschlossene Sache. Neben der öffentlichen Hand beteiligt sich auch der VfB Wissen an den Kosten des Millionenprojektes. Mit einer pfiffigen Spendenidee.
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Derzeit ist der fußballerische Erfolg des VfB Wissen eher überschaubar. Ganz anders sieht es mit dem neuen Projekt Kunstrasenplatz und Tartanbahn aus. Hier setzen die Macher um ihren Vorsitzenden Thomas Nauroth alle Hebel in Bewegung, um den nötigen Eigenanteil in Höhe von 200.