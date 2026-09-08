Carsten Floß endlich bei Jauch Verzockte sich Betzdorfer bei „Wer wird Millionär“? Daniel-D. Pirker 08.09.2026, 15:10 Uhr

i Carsten Floß aus Betzdorf schaffte es auf den Kandidatenstuhl von Günther Jauch in "Wer wird Millionär?". Sreenshot RTL. Screenshot RTL

Der Betzdorfer Carsten Floß war schon einmal Kandidat bei „Wer wird Millionär?“, scheiterte aber in der Vorrunde. Jetzt gelang ihm der Sprung auf den „Jauch-Stuhl“. Bei der 16.000-Euro-Frage war allerdings Schluss. Der 54-Jährige erklärt wieso.

Endlich saß er auf dem „Jauch-Stuhl“. Über lange Zeit hatte es der 54-jährige Friseurmeister Carsten Floß aus Betzdorf-Bruche versucht, nun stellte er sich in der am Montag ausgestrahlten Sendung von „Wer wird Millionär?“ den Fragen des prominenten Moderators.







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