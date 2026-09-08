Der Betzdorfer Carsten Floß war schon einmal Kandidat bei „Wer wird Millionär?“, scheiterte aber in der Vorrunde. Jetzt gelang ihm der Sprung auf den „Jauch-Stuhl“. Bei der 16.000-Euro-Frage war allerdings Schluss. Der 54-Jährige erklärt wieso.
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Endlich saß er auf dem „Jauch-Stuhl“. Über lange Zeit hatte es der 54-jährige Friseurmeister Carsten Floß aus Betzdorf-Bruche versucht, nun stellte er sich in der am Montag ausgestrahlten Sendung von „Wer wird Millionär?“ den Fragen des prominenten Moderators.