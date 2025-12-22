Verwirrung um Kennzeichnung bei herrenlosen Katzen

Die Katzenschutzverordnung in der VG Altenkirchen-Flammersfeld hat Tierschützer auf den Plan gerufen. Sie kritisierten, dass herrenlose Tiere nach der Kastration nicht gekennzeichnet werden laut Ordnungsamt. Nun hat das Amt die Aussage revidiert.
Nachdem unsere Zeitung über die neue Katzenschutzverordnung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld berichtet hatte, haben sich Tierschützer gemeldet. Diese befürchteten aufgrund der Aussage vom Ordnungsamt der VG, dass bei gefundenen herrenlosen Tieren nach der Kastration weder eine Registrierung in Form von einer Tätowierung noch die Einpflanzung eines Chips erfolge.