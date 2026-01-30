Der Ukraine-Krieg hat eine neue Bedrohungslage durch Russland zutage gefördert. Aber wo stehen der Bevölkerung auch in unserer Region für den Ernstfall Schutzräume wie Bunker zur Verfügung? Die Antwort auf diese Frage ist ernüchternd – noch.
Lesezeit 1 Minute
1066 Bunker stehen den Menschen in Rheinland-Pfalz im Ernstfall zur Verfügung, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unserer Zeitung Ende 2024 erklärte. Nicht nur, dass der Platz für mehr als vier Millionen Einwohner recht knapp ist, auch ist die Abdeckung in der Fläche lückenhaft.