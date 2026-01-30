Bunker im Kreis Altenkirchen
Verwaltung sind aktuell keine Schutzräume bekannt
Eines der fast 30 Tonnen schweren Stahltore im ehemaligen Regierungsbunker bei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Angriffsfall wäre das unterirdische Tunnelsystem Fluchtort für die Regierenden aus Bonn gewesen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat nur zum Ziel, wieder flächendeckend Schutzräume zu schaffen. Die Kommunen sollen dabei mithelfen.
Der Ukraine-Krieg hat eine neue Bedrohungslage durch Russland zutage gefördert. Aber wo stehen der Bevölkerung auch in unserer Region für den Ernstfall Schutzräume wie Bunker zur Verfügung? Die Antwort auf diese Frage ist ernüchternd – noch.

1066 Bunker stehen den Menschen in Rheinland-Pfalz im Ernstfall zur Verfügung, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unserer Zeitung Ende 2024 erklärte. Nicht nur, dass der Platz für mehr als vier Millionen Einwohner recht knapp ist, auch ist die Abdeckung in der Fläche lückenhaft.

