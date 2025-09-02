Ein Messerangriff in der Kreisstadt Altenkirchen und seine Folgen: Die Politik will Maßnahmen umsetzen, um den Konrad-Adenauer-Platz und das Umfeld sicherer zu gestalten. Angst und Verunsicherung sind im Umfeld zum Teil spürbar.

Eine schreckliche Tat erschütterte die Kreisstadt Altenkirchen am Samstagabend (30. August). Gegen 18 Uhr stach ein 19-jähriger Mann mit einem Messer auf einen 30-Jährigen ein und verletzte diesen lebensgefährlich im Bauchbereich. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Bonn gebracht. Der Zustand sei mittlerweile stabil. Wie es dem Opfer derzeit geht, ist aber unklar. Am Samstag und Sonntag sei laut Informationen unserer Zeitung auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz gewesen.

Die Tat soll sich unmittelbar in der Nähe des Konrad-Adenauer-Platzes beziehungsweise dem Bahnhof Altenkirchen zugetragen haben. Ein Ladeninhaber, der anonym bleiben möchte, sagt, dass er am Samstagabend Absperrband der Polizei gesehen habe und sich gewundert habe, was da passiert sei. Er berichtet, dass die Einmündung bei der Wiedstraße von den Beamten gesperrt gewesen sei. In diesem Bereich liegt auch eine Baumgruppe neben dem Campingparkplatz, das kleine „Wäldchen“ ist als Drogenumschlagplatz in der Gegend allseits bekannt, wie man unserer Zeitung beim Rundgang mitteilt.

„Die letzten fünf Jahre ist die Situation hier am Konrad-Adenauer-Platz deutlich schlimmer geworden.“

Ein Ladeninhaber ist besorgt über die Situation vor Ort.

Die einzigen stillen Zeugen der Tat, die von dem Vorfall am Samstagabend zurückgeblieben sind, ist medizinisches Verpackungsmaterial sowie Reste von Polizeiabsperrband, das noch auf Gehweg und Rasen zu finden ist.

i Stille Zeugen der Tat vom Samstagabend: Zurückgeblieben sind medizinisches Verpackungsmaterial sowie Reste von Polizeiabsperrband. Annika Stock

„Die letzten fünf Jahre ist die Situation hier am Konrad-Adenauer-Platz deutlich schlimmer geworden“, berichtet man unserer Zeitung in einem weiteren Geschäft. So habe man bereits eine Messerstecherei vor dem Laden gehabt, die Hauswand und der Parkplatz seien danach mit Blut verschmiert gewesen. Die Situation sei unangenehm, und auch das Personal habe Angst, belästigt zu werden oder in Konflikte zu geraten. „Die Trinker- und Drogenszene ist hier sehr präsent“, heißt es weiter von dem Ladeninhaber, der ebenfalls seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Man wünsche sich endlich, dass etwas seitens der Kommunalpolitik passiere und auch, dass das Citymanagement mehr Aktionen in dem Bereich für Familien plane, um den Platz attraktiver zu gestalten.

„Wir leben hier gemeinsam auf dem Platz.“

Nadine Grifone, Inhaberin des italienischen Feinkostgeschäfts „La Picccola“ betont, dass man keine Angst wegen der Alkohol- und Drogenszene vor Ort habe.

Nadine Grifone, Inhaberin des italienischen Feinkostgeschäfts „La Picccola“ am Konrad-Adenauer-Platz betont, dass sie und ihre Mitarbeiter und die Kunden keine Angst haben, trotz der Alkohol- und Drogenszene. „Wir versuchen es nach wie vor mit einem Miteinander, also miteinander zu leben“, betont sie. So biete man den Caffé sospesos für Obdachlose an. Hierbei handelt es sich um eine neapolitanische Tradition – Kunden bestellen sich einen Kaffee, einen Espresso oder Cappuccino und bezahlen zwei, der zweite wird dann an Obdachlose verteilt. ,„Wir leben hier gemeinsam auf dem Platz“, stellt sie klar. Das sei ihr ein Herzensanliegen, denn auch Alkohol- und Drogenabhängige müssten ja irgendwo bleiben. „Wir mussten hier bislang nur einmal die Polizei rufen, da sich zwei Passanten, die nicht aus Altenkirchen waren, sich zufällig getroffen und geschlagen haben“, erinnert sie sich. Aber Grifone betont ebenfalls: Präsenz von Ordnungsamt und Polizei sei wichtig.

i Der Konrad-Adenauer-Platz liegt zentral zwischen Einzelhandel und Bahnhof sowie "Park and Ride-Plätzen". Er soll eigentlich ein Begegnungsort für Familien und Bürger sein, ist aber zu einem beliebten Treffpunkt der Trinker- und Drogenszene geworden. Sonja Roos

Generell hält sich die Angst in Grenzen bei den Bürgern, mit denen unsere Zeitung an diesem Tag spricht. Einige äußern, dass es heutzutage leider „Normalität“ sei, dass so etwas passiere, auch in einer Stadt wie Altenkirchen.

Der Konrad-Adenauer-Platz beschäftigt die Kommunalpolitik in der Kreisstadt schon seit der Umgestaltung im Jahr 2019, denn er wird als „gefährlicher Ort“ von der Polizei Altenkirchen bezeichnet (siehe Info-Kasten).

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz sind keine neuen Erkenntnisse zur Tat vom Samstag bekannt, wie er auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Bürger seien bereits mit Fragen zum Vorfall an ihn herangetreten. „Eine gewisse Verunsicherung ist da“, beobachtet der Stadtchef. Man plant, am Mittwoch eine Fraktionen- und Beigeordnetenbesprechung zu führen, in der besprochen wird, wie man mit der Tat und den Folgen umgeht und wie die baulichen Veränderungen zur Gefahrenabwehrverordnung mit Blick auf den Konrad-Adenauer-Platz angegangen werden können.

i Das kleine "Wäldchen" links ist ein Drogenumschlagsplatz in der Gegend, dass ist vielen Bürgern und Gewerbetreibenden im Umkreis bekannt. Annika Stock

„Mit der Änderung der Gefahrenabwehrverordnung und der geplanten Umgestaltung des Eingangsbereichs des Konrad-Adenauer-Platzes haben wir schon Maßnahmen im Blick, die diesen Aufenthaltsort für kritische Gruppen unattraktiver machen beziehungsweise Polizei und Ordnungsamt die Möglichkeit geben, dort einfacher einzugreifen“, berichtet Lindenpütz im Gespräch mit unserer Zeitung. Dennoch dürfe man sich durch die schreckliche Tat vom 30. August nicht verleiten lassen, die falschen Sachen zu machen. „Wir müssen die richtigen Schritte mit bedacht machen, die auch nachhaltig sind. Man muss die Situation beurteilen und meine Bitte wäre natürlich an die Ordnungsbehörden, dass hier entsprechend eingegriffen und sanktioniert wird, wenn es nötig ist“, so der Stadtchef.

Er habe vollstes Vertrauen in die polizeiliche Arbeit. Dennoch würde er sich mehr Präsenz mit beispielsweise Fußstreifen in dem betroffenen Bereich wünschen. „Das wird Wirkung zeigen“, ist Lindenpütz überzeugt.

„Wir haben in unserer Gesellschaft leider einige Randgruppen, die auch auffällig werden. Man muss schauen, wie man den Leuten helfen kann – und wenn sie auffällig werden, wie man sanktionieren kann. Es nützt nichts, etwas anzudrohen, wenn nichts passiert. Wir müssen die richtigen Lösungen finden, um damit umzugehen.“

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz

Mit Blick auf die seit Jahren vorherrschende Problematik am Konrad-Adenauer-Platz betont der Stadtchef: „Wir haben in unserer Gesellschaft leider einige Randgruppen, die auch auffällig werden. Man muss schauen, wie man den Leuten helfen kann – und wenn sie auffällig werden, wie man sanktionieren kann. Es nützt nichts, etwas anzudrohen, wenn nichts passiert. Wir müssen die richtigen Lösungen finden, um damit umzugehen.“ Er betont: „Diese zu finden ist schwierig, man darf da auch nicht pauschalisieren.“

Körperverletzungen, Bedrohungen, Drogenmissbrauch

Dass der zentrale Konrad-Adenauer-Platz ein Problembereich ist, ist nichts Neues. Bereits im Februar 2025 teilte Frank Boden, Dienststellenleiter der Polizei Altenkirchen auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass sich am Konrad-Adenauer-Platz im Frühjahr bis Herbst vermehrt die Trinkerszene aufhält. Zudem stellte sich im Rahmen der Auswertung der Einsatz- und Kriminalitätslage im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Altenkirchen bereits im Jahr 2022 heraus, „dass es eine auffällige Häufung von polizeilichen Einsätzen im erweiterten Bereich des Bahnhofs in Altenkirchen gibt.“ Aufgrund der Anzahl und Schwere der Vorfälle gelte der Platz als „gefährlicher Ort“. Dieser Bereich umfasse die gesamte Bahnhofstraße, den Konrad-Adenauer-Platz sowie die als Zugangsstraße dienende Friedrich-Emmerich-Straße. Das Spektrum der Straftaten erstrecke sich überwiegend auf Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Bedrohungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. ann