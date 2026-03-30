Vater wollte Sohn ermorden
Verteidigung beantragt nach Betzdorfer Bluttat Revision
Der Prozess um die Bluttat von Betzdorf könnte eine Neuauflage vor dem Landgericht Koblenz erfahren.
Der Prozess um die Bluttat von Betzdorf könnte eine Neuauflage vor dem Landgericht Koblenz erfahren.
Markus Kratzer

Es war ein spektakulärer Prozess vor dem Koblenzer Landgericht. Zu elf Jahren Haft ist ein Vater verurteilt worden, weil er in Betzdorf seinen Sohn mit dem Messer ermorden wollte. Doch jetzt könnte es ein juristisches Nachspiel geben.

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Der Prozess um die Bluttat von Betzdorf könnte eine Neuauflage erfahren. Die Verteidigung hat Revision gegen das Urteil des Landgerichts Koblenz eingelegt. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte die Pressestelle des Gerichts.Die 14. Strafkammer hatte den 66-jährigen Francesco T.

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