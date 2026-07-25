Feuerwehreinsatz in Seelbach Verschmorter Heizlüfter löst Brand im Keller aus Markus Kratzer 25.07.2026, 13:00 Uhr

i Starke Rauchentwicklung bei einem Kellerbrand in Seelbach. Die Feuerwehr war schnell am Einsatzort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. André Wollny. Freiwillige Feuerwehr VG Altenkirchen-Flammersfeld

Ein verschmorter Heizlüfter hat in Seelbach (Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) einen Kellerbrand ausgelöst. Ein Heizlüfter – in diesen heißen Sommertagen? Der Hauseigentümer hatte eine plausible Erklärung.

Ein Hauseigentümer in der Bahnhofstraße in Seelbach hat am Samstagmorgen gegen 9.50 Uhr bemerkt, dass aus seinem Keller Rauch aufsteigt. Nach einer Presseinfo der VG-Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld hat der Mann daraufhin über den Notruf die Rettungskräfte verständigt.







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