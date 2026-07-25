Ein verschmorter Heizlüfter hat in Seelbach (Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) einen Kellerbrand ausgelöst. Ein Heizlüfter – in diesen heißen Sommertagen? Der Hauseigentümer hatte eine plausible Erklärung.
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Ein Hauseigentümer in der Bahnhofstraße in Seelbach hat am Samstagmorgen gegen 9.50 Uhr bemerkt, dass aus seinem Keller Rauch aufsteigt. Nach einer Presseinfo der VG-Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld hat der Mann daraufhin über den Notruf die Rettungskräfte verständigt.