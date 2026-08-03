Kultwettkampf im Westerwald Verrücktes Schubkarrenrennen begeistert Gebhardshain Gaby Wertebach 03.08.2026, 18:00 Uhr

i Das Team aus Atzelgift wurde Sieger mit dem originellen "Ackersch-Express“. Gaby Wertebach

Beim Schubkarrenrennen in Gebhardshain prallen Fantasie, Lärm und Improvisation aufeinander – von flammender Lok bis rollendem Sofa. Ein schrilles, liebevoll chaotisches Spektakel voller Überraschungen.

Das war am Sonntag in Gebhardshain nichts für schwache Nerven und auch nicht für Lärmempfindliche. Das Schubkarrenrennen ist längst Kult und einer der absoluten Höhepunkte der „Kirmes De Oos“ in Gebhardshain. Bereits von Weitem waren die speziellen Kirmesjugend-Songs mit den geradezu tiefgründigen Texten zu vernehmen, sodass spätestens jetzt jeder wusste: Es wird herrlich verrückt.







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