Vermisstensuche nimmt am Sonntag ein glückliches Ende

Eine groß angelegte Vermisstensuche südlich von Betzdorf hatte seit Samstagabend Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Am Sonntagabend meldete die Polizei, dass die vermisste Person wohlbehalten aufgefunden wurde.

Eine Vermisstensuche im Bereich Alsdorf/Steineroth/Schutzbach hatte Polizei und Feuerwehr seit den Abendstunden des Samstags in Atem gehalten. Die Polizei Betzdorf informierte am frühen Morgen um kurz nach 3 Uhr über den Einsatz, der aufgrund seines Ausmaßes für Aufsehen gesorgt hatte. Laut Polizei suchte man eine vermisste Person mit Drohnen und Hubschrauber.

Nachdem die Suchmaßnahmen am frühen Sonntagmorgen unterbrochen werden mussten, konnte der Vermisste im Laufe des Vormittags wohlbehalten bei einem Bekannten angetroffen werden. Seitens der Polizei wurde er anschließend einer medizinischen Betreuung zugeführt. Zum Schutz der Person werden keine weiteren Angaben zu den Umständen des ausgelösten Großeinsatzes der Rettungskräfte gemacht. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Auch machte die Polizei klar, dass entgegen Gerüchten in den Sozialen Medien die Vermisstensuche nichts mit dem Tötungsdelikt in Weitefeld gemein hat.“