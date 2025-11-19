Vermissten nach Wohnungsbrand in Betzdorf aufgefunden

In der Betzdorfer Innenstadt war die Feuerwehr am Dienstagabend mit einem Großaufgebot in der Decizer Straße im Einsatz. Eine Wohnung stand in Vollbrand. Lang suchten Polizei und Rettungskräfte nach einem vermissten Anwohner.
Lesezeit 3 Minuten
Einen Großeinsatz hat am Dienstagabend die Feuerwehr in der in der Betzdorfer Innenstadt bewältigt. In der Decizer Straße ist es zu einem massiven Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gekommen. Mehrere Löschfahrzeuge sind vor Ort. Atemschutztrupps kommen zum Einsatz.