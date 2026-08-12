Prozess in Betzdorf
Verletzte Afghane seine Tochter, weil sie Freund hatte?
Eine brisante Frage beschäftigte nun das Betzdorfer Amtsgericht: Hat ein Afghane seine 16-jährige Tochter festgehalten, während
Eine brisante Frage beschäftigte nun das Betzdorfer Amtsgericht: Hat ein Afghane seine 16-jährige Tochter festgehalten, während sein 17-jähriger Sohn die Teenagerin schlug? Und ging es dabei um den Freund der 16-Jährigen?
Thomas Leurs

Eine brisante Frage beschäftigte nun das Betzdorfer Amtsgericht: Hat ein Afghane seine 16-jährige Tochter festgehalten, während sein 17-jähriger Sohn die Teenagerin schlug? Und ging es dabei um den Freund der 16-Jährigen?

Lesezeit 2 Minuten
Wegen gefährlicher Körperverletzung musste sich nun ein 48-jähriger Afghane, der im Oberkreis des AK-Landes wohnt, am Betzdorfer Amtsgericht verantworten. Am Ende des Prozesses wurde der Mann freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, im September 2025 seine Tochter festgehalten zu haben, während sein Sohn die Teenagerin geohrfeigt und gewürgt habe.
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