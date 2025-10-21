Amtsgericht Altenkirchen Verkehrsrowdy soll auf B8 zugeschlagen haben Werner Klak 21.10.2025, 21:00 Uhr

i Vor dem Amtsgericht Altenkirchen war die Verhandlung gegen einen gewalttätigen Verkehrsrowdy angesetzt. Sonja Roos

Road Rage am Retterser Berg: Ein Autofahrer soll im Sommer 2024 auf der B8 einen anderen ausgebremst und durchs Autofenster ins Gesicht geschlagen haben. Ein Gerichtsverfahren zu dem Vorfall war nun schnell beendet.

Es war ein Tag wie jeder andere für einen jungen Mann aus dem Raum Altenkirchen im August 2024. Er war mit seinem Auto auf der Bundesstraße 8, aus Richtung Kircheib kommend, den Retterser Berg hinauf unterwegs, als er oberhalb des Berges auf 70 km/h abbremste, um das Tempolimit einzuhalten.







Artikel teilen

Artikel teilen