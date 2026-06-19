Künftiger Blickfang in Herdorf Verkehrskreisel verändert bald sein Erscheinungsbild Daniel-D. Pirker 19.06.2026, 10:00 Uhr

i Schon bald wird sich das Erscheinungsbild des Verkehrskreisels am Herdorfer Hüttenhaus grundlegend ändern. Daniel-D. Pirker

Es tut sich was rund um das Hüttenhaus Herdorf. Demnächst eröffnet das Restaurant neu. Vom Biergarten wird man bald ein besonderes Projekt bestaunen können – hinter dem ein bekannter Stahlbau-Profi und Bergbauenthusiast steckt.

Rund um das Herdorfer Hüttenhaus herrscht Aufbruchstimmung. In das Restaurant der traditionsreichen Kultureinrichtung kehrt mit der Wiederkehr der Familie Shabanaj neues Leben ein. Schon am 1. Juli sollen die Pforten der Gastronomie wieder öffnen. Dann soll auch der Biergarten eröffnet werden mit vorerst 70 Außenplätzen, wie Shabanajs unserer Zeitung bestätigt haben.







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