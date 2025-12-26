Passendes Grundstück erworben Verkehrsgünstiger Standort für die Feuerwehr Schönstein Elmar Hering 26.12.2025, 14:00 Uhr

i Auf diesem Gelände neben der K126 (Fürst-Hatzfeldt-Straße) soll der neue Standort der Freiwilligen Feuerwehr Schönstein entstehen. Elmar Hering

In den nächsten zehn Jahren will und muss die Verbandsgemeinde Wissen die Gerätehäuser ihrer drei Feuerwehr-Löschzüge komplett neu bauen. Für die Schönsteiner Wehr bahnt sich ein Umzug in Richtung Mittelhof an.

Nachdem die Verbandsgemeinde (VG) Wissen im Juni ihr Konzept „Zukunftsfähige Feuerwehr 2035“ beschlossen hat, sind jetzt die ersten wirksamen Schritte getan: In Wissen selbst hat die VG kürzlich das Gelände der ehemaligen Kistenfabrik gekauft, um dort später den Neubau der Zentrale zu errichten, und im Stadtteil Schönstein ist jetzt der Grunderwerb für den künftigen Feuerwehrstandort Schönstein/Mittelhof unter Dach und Fach.







