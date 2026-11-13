Amtsgericht Betzdorf Verfahren wegen Zechprellerei wird eingestellt Thomas Leurs 13.11.2026, 19:00 Uhr

i Ein 30-Jähriger musste sich vor dem Betzdorfer Amtsgericht verantworten, weil der deine Rechnung bei einem Besuch der Linde in Betzdorf nicht bezahlt hatte. Thomas Leurs

Ein 30-Jähriger hatte im vergangenen Jahr in der Gaststätte „Zur Linde“ Bier getrunken, ohne seine Rechnung vollständig zu begleichen. Dafür musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten.

Jannik M. (Name von der Redaktion geändert) erscheint gepflegt und im Anzug vor Gericht. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, im September 2025 die Zeche geprellt zu haben. In der Schwankwirtschaft „Zur Linde“ in Betzdorf hatte er für einen Betraq von 25,60 Euro Bier getrunken, dem Wirt aber nur zehn Euro dagelassen.







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