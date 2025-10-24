Wann bekommt das Diakonie Klinikum Kirchen (samt Altenkirchener Standort) eine Mitarbeitervertretung? Der Arbeitgeber muss eigentlich die Wahlen initiieren, ist aber noch nicht tätig geworden. Verdi kritisiert dies scharf – wie reagiert die Diakonie?
Lesezeit 2 Minuten
Keine drei Monate nach der Übernahme des Krankenhauses Kirchen und des Standorts Altenkirchen durch die Diakonie in Südwestfalen sorgt derzeit ein Flugblatt für Unruhe in der Belegschaft. Die Überschrift lautet „Warum werden wir Beschäftigte im Diakonie Klinikum Kirchen nicht beteiligt?