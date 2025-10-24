Keine Mitarbeitervertretung Verdi-Flugblatt sorgt im Krankenhaus Kirchen für Unruhe 24.10.2025, 18:00 Uhr

i Turbulente Zeiten haben das Kirchener Krankenhaus und erst recht der Standort in Altenkirchen hinter sich. Daniel-D. Pirker

Wann bekommt das Diakonie Klinikum Kirchen (samt Altenkirchener Standort) eine Mitarbeitervertretung? Der Arbeitgeber muss eigentlich die Wahlen initiieren, ist aber noch nicht tätig geworden. Verdi kritisiert dies scharf – wie reagiert die Diakonie?

Keine drei Monate nach der Übernahme des Krankenhauses Kirchen und des Standorts Altenkirchen durch die Diakonie in Südwestfalen sorgt derzeit ein Flugblatt für Unruhe in der Belegschaft. Die Überschrift lautet „Warum werden wir Beschäftigte im Diakonie Klinikum Kirchen nicht beteiligt?







