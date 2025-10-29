Die Polizei hat am Dienstag in Mudersbach eine Cannabis-Plantage in einer ehemaligen Gaststätte in Mudersbach sichergestellt. Zudem wurden verkaufsfertiges Marihuana und Bargeld sichergestellt. Drei Verdächtige wurden in Mudersbach festgenommen.
Lesezeit 2 Minuten
In Mudersbach haben Polizisten am vergangenen Dienstagmorgen in einer ehemaligen Gaststätte eine Cannabis-Plantage sichergestellt. Das teilt das Polizeipräsidium Koblenz am Mittwochmittag mit. Laut Ortsbürgermeister Christian Peter handelt es sich um den geschlossenen Gastronomiebetrieb „Zur Linde“.