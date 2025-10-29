Cannabis-Plantage Verdächtige bei Razzia in Mudersbach festgenommen Thomas Leurs

Daniel-D. Pirker 29.10.2025, 16:14 Uhr

Die Polizei hat am Dienstag in Mudersbach eine Cannabis-Plantage in einer ehemaligen Gaststätte in Mudersbach sichergestellt. Zudem wurden verkaufsfertiges Marihuana und Bargeld sichergestellt. Drei Verdächtige wurden in Mudersbach festgenommen.

In Mudersbach haben Polizisten am vergangenen Dienstagmorgen in einer ehemaligen Gaststätte eine Cannabis-Plantage sichergestellt. Das teilt das Polizeipräsidium Koblenz am Mittwochmittag mit. Laut Ortsbürgermeister Christian Peter handelt es sich um den geschlossenen Gastronomiebetrieb „Zur Linde“.







Artikel teilen

Artikel teilen