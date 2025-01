Spenden an den Hiba in Wissen Verbesserte Mobilität ist auch ein Stück Inklusion 03.01.2025, 16:00 Uhr

i Die Freude über den gespendeten Dienstwagen für den Hiba teilen (von links): Nathalie Vogt, Sonja Müßig, Heike Nolden-Safavi, Doris Kahn, Joachim Nolden, Katrin Kormann, Magdalena Kerkow, Christoph Weller und Sebastian Görgen. Elmar Hering

Viele Wege führen zur gesellschaftlichen Integration und Inklusion behinderter Menschen. Dank einer Spende kann der Verein Hiba (Sitz in Wissen) einige davon jetzt mit einem neuen Dienst-Pkw zurücklegen.

Mobilität ist für viele Menschen – nicht nur in ländlichen Regionen – eine der Grundvoraussetzungen, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Das gilt auch für Dienstleister. Ein zuverlässiges eigenes Auto ist daher oft Gold wert. Beim Hiba in Wissen ist die Freude groß, dass die Angebote für behinderte Menschen dank der großzügigen Spende eines Neuwagens weiter gut in Fahrt bleiben.

