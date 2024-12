VG Altenkirchen-Flammersfeld Verbandsgemeindetag „WIR 2025“ soll Treffpunkt werden 16.12.2024, 06:00 Uhr

i Freuen sich auf den Verbandsgemeindetag "WIR 2025": Verantwortliche der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zusammen mit VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und Mitglieder der drei beteiligten Gewerbevereine Aktionskreis Altenkirchen, Leistungsgemeinschaft "Region Flammersfeld Weyerbusch" und Markplatz Region Horhausen. Annika Stock

Netzwerken, engagierte Fachkräfte finden und dann noch ein Programm im familiären Rahmen - all das verspricht der Verbandsgemeindetag „WIR 2025“ der VG Altenkirchen-Flammersfeld in Güllesheim. Anmeldungen sind für den 29. Juni 2025 bereits möglich.

Eine neue Veranstaltung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld steht am Sonntag, 29. Juni 2025, an: der Verbandsgemeindetag „WIR 2025“. Die Veranstaltung ist von 11 bis 18 Uhr in und um die Raiffeisenhalle in Güllesheim geplant. Die Abkürzung „WIR“ steht hierbei für Wirtschaft, Innovation und Regionalität.

